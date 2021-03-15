القويحص يقف على مشروع إنشاء مركز حضاري ومتحف الوحي في جبل النور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص في اجتماع أمس سير أعمال مشروع إنشاء مركز حضاري وثقافي ومتحف في جبل النور.

ووقف المهندس القويحص على المشروع، مطلعا على سير العمل، الذي يهدف إلى تعريف الزوار بالمعلومات التاريخية الصحيحة عن مكة المكرمة وجبل النور.

من جهة ثانية عقد فريق التخطيط الاستراتيجي بأمانة العاصمة المقدسة اجتماعا مع وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد المورقي لمناقشة الخطة التنفيذية والتطلعات المستقبلية لأمانة العاصمة المقدسة في مجال النظافة والرقابة وخدمات الإصحاح البيئي والخدمات الاجتماعية والتطوعية.

في المقابل بادرت وكالة أمانة العاصمة المقدسة للدعم والمساندة، بالتنسيق مع فريق التخطيط الاستراتيجي بوضع خطة تنفيذية طموحة تستهدف تطوير الموارد البشرية وتحسين الممارسات المالية بالإضافة إلى تطوير البيانات وحوكمة أمن المعلومات وخلق بيئة عمل محفزة وجذابة.

إلى ذلك نفذت أمانة العاصمة المقدسة خلال الأسبوع الحالي 609 جولات رقابية على المنشآت الغذائية في منطقة الشرائع للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية.

وأسفرت الجولات عن ضبط منشأتين مخالفتين غير ملتزمتين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولم تطبقا البروتوكولات المعتمدة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمتمثلة في الالتزام بوضع الملصقات التحذيرية للتباعد بين المتسوقين، وقياس درجات الحرارة للعاملين والمستفيدين، مشيرة إلى مصادرة 30 كغم من الأسماك غير الصالحة للاستخدام الآدمي تظهر عليها علامات التلف والفساد أتلفت بالكامل، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.