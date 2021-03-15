خادم الحرمين يبعث رسالة لأمير الكويت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. سلم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، خلال استقبال نائب أمير دولة الكويت ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح،، له في قصر السيف أمس. حضر الاستقبال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.

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