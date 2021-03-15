شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 11 مسجدا في 7 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت أن المساجد المغلقة هي: مسجدان في كل من منطقة الرياض ومنطقة القصيم، وثلاثة مساجد بمنطقة الجوف، ومسجد في كل من منطقة مكة المكرمة ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة حائل ومنطقة عسير.
وأفادت الوزارة بإعادة فتح 3 مساجد، اثنان منها بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
وأكدت الوزارة على المصلين ومنسوبي المساجد الالتزام باستشعار المسؤولية أمام الله، والعمل وفق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أهابت بالجميع في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات بضرورة الإبلاغ عبر مركز الاتصال الموحد 1933.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 11 مسجدا في 7 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.