شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 11 مسجدا في 7 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 11 مسجدا بشكل موقت في 7 مناطق، بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 36 يوما 286 مسجدا، تم فتح 273 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت أن المساجد المغلقة هي: مسجدان في كل من منطقة الرياض ومنطقة القصيم، وثلاثة مساجد بمنطقة الجوف، ومسجد في كل من منطقة مكة المكرمة ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة حائل ومنطقة عسير.

وأفادت الوزارة بإعادة فتح 3 مساجد، اثنان منها بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأكدت الوزارة على المصلين ومنسوبي المساجد الالتزام باستشعار المسؤولية أمام الله، والعمل وفق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أهابت بالجميع في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات بضرورة الإبلاغ عبر مركز الاتصال الموحد 1933.