تسجيل 345 إصابة بكورونا وشفاء 223 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 345 حالة مؤكدة وشفاء 223 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3253 منها 567 حالة حرجة، وتسجيل ست وفيات. ‏ من جهة ثانية حثت وزارة الصحة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مناطق المملكة كافة حفاظا على صحتهم وسلامتهم، مبينة أنها لا تزال ترصد زيادة في أعداد الحالات النشطة والحرجة.



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