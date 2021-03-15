شكرا لقرائتكم خبر وزير التعليم يوجه بإنهاء 41 مشروعا متعثرا بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بإنهاء 41 مشروعا متعثرا في تعليم المدينة المنورة، وإسنادها لشركة تطوير لاستكمالها، وذلك خلال جولته التفقدية أمس على عدد من المشروعات التعليمية في المنطقة.

وتتضمن ترسية 19 مشروعا، تشمل 456 فصلا دراسيا بطاقة 16 ألف طالب وطالبة، كما تم إسناد 15 مشروعا لشركة تطوير لاستكمال الإجراءات النظامية للطرح تحوي 432 فصلا دراسيا بطاقة 15 ألف طالب وطالبة، ويستغنى فيها عن 85 من المباني المستأجرة، وتشمل تلك المشاريع الفصول الدراسية، وفصول الموهوبين، وقاعات الأنشطة والمعامل، وقاعات التدريب، والساحات الخارجية والملاعب العشبية.

أنسنة الهوية البصرية

وتفقد الدكتور آل الشيخ خلال زيارته عددا من المنشآت الدراسية والتعليمية بالمدينة المنورة، ومشروعات الطفولة المبكرة التي تضم عددا من الإنشاءات، منها 15 مشروعا تم العمل عليها خلال المرحلة الأولى، وثلاثة في المرحلة الثانية، بطاقة استيعابية 2975 طفلا، واطلع على استكمال 60 مركزا للطفولة المبكرة الملحقة بالمدارس بطاقة استيعابية 8 آلاف طالب مسند تدريسهم للمعلمات.

كما دشن انتهاء المرحلة الأولى لمشروع أنسنة الهوية البصرية لمدارس المدينة المنورة وفق مبادرة هيئة تطوير المدينة، وما أقره مجلس المنطقة برئاسة أمير المنطقة لـ 25 مدرسة وإسناد المرحلة الثانية لـ 83 مدرسة، واعتماد 24 ملعبا عشبيا.

شركة تطوير

ويعد تشييد المباني التعليمية وتأهيلها ودعمها بالخدمات والمرافق المساندة من أهم خطط وزارة التعليم لتطوير العملية التعليمية، حيث تعمل على عدة برامج ومبادرات، منها أنسنة المنشآت التعليمية، ودعم المدارس بالمنشآت المساندة، كقاعات الأنشطة والتدريب والمعامل والملاعب والساحات الخارجية، وتحسين الفصول الدراسية وفصول الموهوبين.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم أن الوزارة أنهت إجراءات المشاريع التعليمية المتعثرة بالمنطقة، وذلك بإسناد41 مشروعا لشركة تطوير لاستكمال هذه المباني، إضافة إلى تسليم 21 مشروعا للمقاولين، والبقية في عمليات الطرح وتستلم قريبا؛ مشيرا إلى أنه تم افتتاح 60 مركزا من مراكز الطفولة المبكرة، وترسية عدد من مشاريع الطفولة المبكرة وعدد من المباني الملحقة بالمدارس لرياض الأطفال والطفولة المبكرة.

ترسية 19 مشروعا تشمل:







456 فصلا دراسيا



بطاقة 16 ألف طالب وطالبة



إسناد 15 مشروعا لشركة تطوير



تحوي 432 فصلا دراسيا



بطاقة 15 ألف طالب وطالبة



يستغنى فيها عن 85 من المباني المستأجرة



تتضمن المشاريع: