القبض على مواطنين تحرشوا بفتاتين في الطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على مواطنين تحرشوا بفتاتين في أحد المجمعات التجارية بمحافظة الطائف. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله قيام فتاتين في أحد المجمعات التجارية في محافظة الطائف بتوثيق مجموعة من الأشخاص وهم يتحرشون بهما بألفاظ وإشارات خادشة للحياء مما يعد مخالفة لنظام جريمة التحرش، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف من تحديد هوية الأشخاص والقبض عليهم، وهم أربعة مواطنين، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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