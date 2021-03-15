إلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى من كتابات العدل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضوريا من كتابات العدل، وتقديمها مباشرة عبر بوابة الخدمات العدلية الالكترونية (ناجز najiz.sa).

وكانت وزارة العدل تشترط للاستفادة من خدمة الوكالة الالكترونية المقدمة عبر بوابة (ناجز) أن يكون المستفيد قد سبق له إصدار وكالة عبر كتابات العدل، قبل أن تتيح إصدارها مباشرة عبر بوابة ناجز بحسب توجيه وزير العدل الصادر أخيرا.

وأشارت الوزارة إلى أن المستفيدين الذين زاروا كتابات العدل - بغرض إصدار وكالة - بعد إطلاق خدمة الوكالات الالكترونية عبر ناجز، كان لأجل تحقيق شرط الوكالة الالكترونية بـ (أن يكون المستفيد سبق أن أصدر وكالة لدى كتابة العدل).

وأكدت الوزارة أن خدمة الوكالة الالكترونية عبر بوابة ناجز غير متاحة في حالات محددة أهمها إذا كان المستفيد قاصر سنا أو قاصر عقلا بموجب صك ولاية، أو إذا كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة ولم يسبق له إخراج وكالة؛ إذ تقدم لهم الوزارة خدمات التوثيق عن طريق خدمة كتابات العدل المتنقلة.

وبينت الوزارة أن عدد الوكالات الالكترونية الصادرة خلال العامين الماضيين بلغت 6 ملايين وكالة الكترونية.

يذكر أن وزارة العدل تعمل على تحويل الخدمات التوثيقية كافة إلى الكترونية بالكامل دون الحاجة لزيارة المستفيد لكتابة العدل بهدف تيسير الإجراءات على المستفيدين ورفع كفاءة العمل والأداء.