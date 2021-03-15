فتح القبول ببرامج الدراسات العليا في جامعة الملك خالد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد البرامج المتاحة للقبول للعام الجامعي المقبل 1443هـ للمرحلة الثانية في عدد من التخصصات المدفوعة الرسوم، للدرجات الثلاث (الدبلوم العالي- الماجستير- الدكتوراه)، إضافة إلى برنامجين غير مدفوعي الرسوم، الأول في كلية الطب تخصص الأحياء الدقيقة والطفيليات الإكلينيكية، والثاني في كلية العلوم تخصص الرياضيات بنظام المقررات الدراسية والمشروع البحثي. وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد آل فائع أن البوابة الالكترونية للقبول ستكون متاحة لاستقبال الطلبات اعتبارا من الأحد المقبل حتى السبت 21 من الشهر الجاري، مبينا أنه يمكن الاطلاع على جميع التفاصيل من خلال الرابط: https://www.kku.edu.sa/ar/node/10085



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