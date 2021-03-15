السعودية اليوم / "الشؤون البلدية" تستعرض منهجية تطبيق إدارة المنافع للتخطيط وقياس الأداء الإستراتيجي



الرياض 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس

عقد مركز برنامج التحول الوطني, ورشة عمل لمشاركة أفضل الممارسات لمكاتب تحقيق رؤية المملكة 2030 في الوزارات والجهات الحكومية المشاركة في البرنامج.

وشاركت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في الورشة تجربتها في تطبيق منهجية إدارة المنافع للتخطيط وقياس الأداء الإستراتيجي.

واستعرضت الوزارة التعريف بتلك المنهجية الحديثة التي بدأت المنظمات الرائدة عالميا بتطبيقها، والنتائج الأولية لتطبيق المنهجية، بالإضافة لعينات من مخرجات الأعمال، وقد لاقت تجربة الوزارة اشادة واستحسانًا من مكاتب تحقيق الرؤية والأعضاء المشاركين في ورشة العمل.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من أوائل الجهات الحكومية في المملكة التي تقوم بتطبيق تلك المنهجية بهدف تحقيق الأثر وتطوير الأداء وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع والمرتبطة برؤية المملكة 2030.

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21:52ت م

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