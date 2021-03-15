السعودية اليوم / "الشؤون البلدية" تغلق 261 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية



الرياض 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس

تستمر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في جهودها للحد من انتشار فيروس

واستمرارا لتغطية تلك الجهود كشفت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمتابعة الجولات التفتيشية والرقابية التي تمت يوم أمس الأحد الموافق 14 من شهر مارس 2021، عن تنفيذ 23,836 جولة تفتيشية باشرت من خلالها تسجيل 1114 مخالفة، بجانب إغلاق 261 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية،تنوعت ما بين عدم الالتزام بوضع جهاز الكشف الحراري على المداخل، وتجاهل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم توفير المعقمات والكمامات للعملاء.

وتأتي الجولات التفتيشية والرقابية للوزارة استمرارا لمساعيها الرامية إلى التأكد من تطبيق المنشآت التجارية جميع الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا؛ للإسهام في حماية المجتمع من الجائحة، والعودة إلى الحياة الطبيعية، مشددة على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وعلى رأسها لبس الكمامة، والالتزام بتفعيل تطبيق توكلنا، والتعقيم المستمر على مستوى الأفراد والمنشآت التجارية، بجانب فحص المرتادين للمحلات التجارية والعاملين فيها، مع مراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي، مؤكدة أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق التدابير الوقائية كافة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

وأشارت الوزارة إلى أهمية الرقابة الذاتية على مستوى أفراد المجتمع والمنشآت التجارية وذلك للإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا والتعاون مع الجهات المختصة، من خلال الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بالاشتراطات الصحية عبر الرقم 940.

// انتهى //

21:04ت م

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الرياض 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واستستمر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك من خلال جولاتها التفتيشية على المجمعات التجارية ومنشآت النفع العام من مطاعم ومقاهٍ وغيرها من محلات بيع التجزئة والجملة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بـ"البرتوكولات" الصحية التي أُعلِنَ عنها؛ لمكافحة انتشار (كوفيد19)، وذلك عبر حملة تنفذها الأمانات والبلديات التابعة لها في مختلف مدن ومناطق المملكة.واستمرارا لتغطية تلك الجهود كشفت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمتابعة الجولات التفتيشية والرقابية التي تمت يوم أمس الأحد الموافق 14 من شهر مارس 2021، عن تنفيذ 23,836 جولة تفتيشية باشرت من خلالها تسجيل 1114 مخالفة، بجانب إغلاق 261 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية،تنوعت ما بين عدم الالتزام بوضع جهاز الكشف الحراري على المداخل، وتجاهل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم توفير المعقمات والكمامات للعملاء.وتأتي الجولات التفتيشية والرقابية للوزارة استمرارا لمساعيها الرامية إلى التأكد من تطبيق المنشآت التجارية جميع الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا؛ للإسهام في حماية المجتمع من الجائحة، والعودة إلى الحياة الطبيعية، مشددة على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وعلى رأسها لبس الكمامة، والالتزام بتفعيل تطبيق توكلنا، والتعقيم المستمر على مستوى الأفراد والمنشآت التجارية، بجانب فحص المرتادين للمحلات التجارية والعاملين فيها، مع مراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي، مؤكدة أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق التدابير الوقائية كافة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.وأشارت الوزارة إلى أهمية الرقابة الذاتية على مستوى أفراد المجتمع والمنشآت التجارية وذلك للإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا والتعاون مع الجهات المختصة، من خلال الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بالاشتراطات الصحية عبر الرقم 940.// انتهى //21:04ت م0216

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