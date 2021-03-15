السعودية اليوم / لبنان تسجل 1505 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بيروت 2 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس

سجّلت لبنان 1505 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 331570، فيما بلغ عدد الوفيات فيها إلى 5422 وفاة بعد تسجيل 42 حالة وفاة.

// انتهى //

20:42ت م

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بيروت 2 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسسجّلت لبنان 1505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 419953 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 331570، فيما بلغ عدد الوفيات فيها إلى 5422 وفاة بعد تسجيل 42 حالة وفاة.// انتهى //20:42ت م0209

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