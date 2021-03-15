السعودية اليوم / السديس يُدشن برامج اللجنة التطويرية لمنظومة الخدمات بالمسجد النبوي



المدينة المنورة 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم برامج اللجنة التطويرية لمنظومة الخدمات بالمسجد النبوي، التي ستُسهم في تطوير هذه الخدمات وتسهيلها لقاصدي المسجد النبوي.

وبارك معاليه خلال التدشين انطلاق التطوير الميداني من خلال البرامج والمشاريع، مشيراً إلى أن منظومة الخدمات في المسجد النبوي هي المرآة الحقيقية للتطور وتحقيق الرضا في نفوس الزوار، وإبراز جهود الدولة في عنايتها بالمسجد النبوي.

وقال معالي الشيخ السديس: إن منظومة الخدمات تعكس مدى التواصل المؤسسي بين الجهات العاملة في المسجد النبوي، التي يعوّل فيها على اللجنة التطويرية للارتقاء بمستوى الخدمات الميدانية وتجويدها، مشدداً على أهمية التطور الشامل لكل ما يُسهم في الخدمات، مثل تهيئة المكان والأدوات والتجهيزات والمعرفة والتوعية والعاملين والقيادات، وإجراءات العمل والتقنيات والمخرجات والمؤشرات والتكامل بين الإدارات، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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19:35ت م

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