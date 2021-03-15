السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الصومال في وفاة الرئيس الأسبق



الرياض 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد :" علمت بنبأ وفاة فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الأسبق علي مهدي محمد، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وصادق المواساة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون ".

// انتهى //

19:25ت م

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الرياض 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، في وفاة الرئيس الأسبق علي مهدي محمد.وقال سمو ولي العهد :" علمت بنبأ وفاة فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الأسبق علي مهدي محمد، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وصادق المواساة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون ".// انتهى //19:25ت م0192

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