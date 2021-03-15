تقني المدينة يبدأ استقبال طلبات التسجيل في برنامج أتقن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

متابعات الخليج 365 - واس

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بدأت منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة بمنطقة المدينة المنورة في استقبال طلبات التسجيل في مبادرة التدريب المجتمعي “أتقن” في نسخته السادسة, وذلك عبر الموقع الإلكتروني.

موعد برنامج أتقن

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور عيد الردادي، أن برنامج أتقن سينطلق يوم الأحد القادم ولمدة 3 أسابيع عن بعد عبر منصة مايكروسفت تيمز،وتُعد هذه المبادرة من أهم المبادرات في نشر ‏الوعي التقني والمهني لأفراد المجتمع في مجالات المؤسسة واكساب المتدربين المعارف والمهارات التي تمس حياتهم اليومية والمهنية وتحقيق المسؤولية المجتمعية واستثمار الإمكانيات البشرية والمادة بالمؤسسة.

تخصصات برنامج أتقن

وبيّن الردادي أن البرامج التدريبية ستشمل 6 تخصصات للشباب والفتيات وهي: الأمن السيبراني، وإدارة الفعاليات والمناسبات، والحوسبة السحابية و”إنترنت الأشياء”، والاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية.

وسيكون تنفيذ هذه المرحلة عن بعد وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا وهي مناسبة لأفراد المجتمع؛ للاستفادة من هذه البرامج، وستكون برسوم رمزية ومدة كل برنامج تدريبي أربعة أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية يحصل فيها المتدربون على شهادة حضور للبرنامج.

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