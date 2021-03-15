جمعية الوبائيات: بادروا بالحصول على لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

متابعات الخليج 365 - واس

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شددت الجمعية السعودية للوبائيات على أهمية المبادرة بالحصول على لقاح كورونا المستجد للوصول على المناعة المجتمعية.

مكافحة انتشار فيروس كورونا

ونوهت الجمعية بالجهود الدؤوبة التي تبذلها حكومة المملكة ممثلة بوزارة الصحة والجهات الحكومية كافة في سبيل تعزيز الأمن الصحي ومكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID-19) بالمملكة وذلك للحفاظ على الصحة العامة وسلامة متابعات الخليج 365 والمقيم، مما أسهم بكل كفاءة وفعالية في خفض معدلات الإصابة والوفيات وزيادة معدل التعافي ولله الحمد.

لقاح كورونا آمن وفعال

وحثت الجمعية المواطنين والمقيمين على ضرورة المبادرة لأخذ اللقاح، مبينة أن جميع اللقاحات المعتمدة آمنة -بإذن الله- وفعالة للوقاية من الإصابة ومن المضاعفات الشديدة للمرض، وهي خطوة مهمة جدًا للوصول إلى المناعة المجتمعية والسيطرة على الجائحة.

وأكدت أن الدراسات المحكّمة والمنشورة عالمياً تشير إلى فعالية عالية لكل أنواع اللقاحات المتوفرة حاليًا في المملكة.

وشدّدت الجمعية على أهمية مواصلة التزام الجميع بالإجراءات الوقائية كافة مثل ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وغسل اليدين والتقيّد بتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى، ويشمل ذلك من أكملوا الجرعات اللازمة من اللقاح.

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