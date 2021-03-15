الحصيني : أمطار خفيفة الليلة وغدًا على هذه المناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني أن تشهد عدة مناطق في المملكة الليلة هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، تمتد حتى يوم غد الثلاثاء.

خريطة أمطار الغد:

وقال الحصيني عبر تويتر: “متوقع مساء اليوم الاثنين 2/ 8 حتى مساء الثلاثاء 3/ 8/ 1442هـ- إن شاء الله- أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء ما بين حائل والقصيم وشمال الرياض والصمان وشمال الشرقية ومرتفعات عسير والباحة والطائف، تمتد للكويت وعمان، ورياح مثيرة للغبار وارتفاع تدريجي في الحرارة.

حالة الطقس غدًا:

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس غدًا، أن يستمر التدني في مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم).

كما توقع المركز استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، وسماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، وقد تهطل منها أمطار خفيفة على شمال وشمال شرق المملكة.

حركة الرياح السطحية:

وأشار المركز إلى أنه من المتوقع أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15- 35كم/ ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 48كم/ ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

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