حالة الطقس غدًا.. عوالق ترابية تحد الرؤية على 7 مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس غدًا، أن يستمر التدني في مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم).

حالة الطقس غدًا:

كما توقع المركز استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، وسماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، وقد تهطل منها أمطار خفيفة على شمال وشمال شرق المملكة.

حركة الرياح السطحية:

وأشار المركز إلى أنه من المتوقع أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15- 35كم/ ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 48كم/ ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا: أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا على المدن السعودية فسوف تكون كما يلي:

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