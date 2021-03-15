التدريب التقني تبدأ التسجيل في أتقن بكافة المنشآت التدريبية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

متابعات الخليج 365 - سلمان آل مقرح - أبها

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بدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير والمنشآت التدريبية التابعة لها في استقبال طلبات التدريب في برنامج التدريب المجتمعي (أتقن) في نسخته السادسة التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الأحد الماضي عبر الموقع الإلكتروني هنا.

بداية التدريب:

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، أن الإدارة ستبدأ بعملية التدريب للبرامج بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتسجيل عبر الرابط، حيث يأتي ذلك تحقيقًا لمسؤولية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الاجتماعية والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع واستثمار الإمكانيات المادية المتوفرة في الإدارة العامة ومنشآتها التدريبية بالمنطقة بما يعود على أفراد المجتمع بالنفع، وبما يساهم في تحقيق متطلبات سوق العمل المحلي مواكبة لرؤية المملكة 2030.

برامج تدريبية:

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني طرحت عددًا من البرامج التدريبية شملت تخصصات الأمن السيبراني، وإدارة الفعاليات والمناسبات، والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، والاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، حيث ستكون مدة كل دورة تدريبية أربعة أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية وبرسوم رمزية للمجتمع.

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