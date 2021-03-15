حملة لتحويل اللوحات الإعلانية إلى رقمية في الشرقية 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

متابعات الخليج 365 - واس

اسمع الخبر

تطلق أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع المستثمرين في قطاع الإعلانات حملة لتطوير شبكات ووسائل الإعلانات وتطبيق مفهوم المدن الذكية من خلال تحويل اللوحات الإعلانية إلى لوحات رقمية تقنية، وذلك ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

إستراتيجية إعلانية:

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن الأمانة تعمل على إطلاق الإستراتيجية الإعلانية لأول مرة بالمنطقة الشرقية، بعد اعتمادها من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، التي ستسهم في استقطاب استثمارات نوعية في قطاع الإعلانات الخارجية داخل المنطقة وسهولة التحكم بها وإدارتها وتحسين المشهد الحضري ، وتأتي امتداداً لجهود الأمانة في الارتقاء بالمنظومة الاستثمارية وتنمية الإيرادات ، وتمكين التحول الرقمي للوسائل الإعلانية كأحد مكونات المدن الذكية.

الهوية الإعلانية:

ولفت النظر إلى أن هذه الإستراتيجية تراعي الهوية الإعلانية الخاصة بالمنطقة الشرقية بما يتناسب مع طبيعتها وهويتها العمرانية واقتصادياتها، وسيتم تقديم مخطط إعلاني وخطة طرح واضحة للفرص الاستثمارية، كما مكّنت من التوسع في السماح بمختلف الوسائل الإعلانية داخل المدن، على أن يكون محكوماً بالمخطط الإعلاني للمنطقة، مما يسهم في تحسين المشهد الحضري.

وبيّن أن إستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية تضمنت رفع الحد الأقصى لمدد العقود الاستثمارية للإعلانات الخارجية من 5 سنوات سابقاً لتصل حتى 10 سنوات بناءً على حجم المشروع، وتمكين نماذج استثمارية متعددة ومتنوعة للشراكة مع القطاع الخاص .

شارك الخبر