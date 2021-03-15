سقوط بالستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي في منطقتين حدوديتين بخميس مشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

متابعات الخليج 365 - خميس مشيط

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سقوط صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط.

الإطلاق من صعدة:

وقال التحالف إن الصاروخين الباليستيين سقطا في منطقتين حدودية خاليتين وغير مأهولة، كاشفًا أنهما أطلقا من مدينة صعدة باستخدام الأعيان المدنية.

وشدد التحالف على أن المليشيا الحوثية مستمرة بانتهاك القانون الدولي الإنساني وتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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