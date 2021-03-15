مشهورة سناب شات هند القحطاني تنعى والدها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نعت مشهورة سناب شات هند القحطاني وفاة والدها، الشيخ عبدالهادي القحطاني اليوم الاثنين.

هند القحطاني تنعى والدها:

وقالت هند القحطاني عبر سناب شات: إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل أبي الشيخ عبدالهادي القحطاني إلى رحمة الله”.

وأضافت:” إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره، روضة من رياض الجنة ونقه من الذنوب، والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس”.



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