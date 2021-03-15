شكرا لقرائتكم خبر كرت ذكي لدخول شواطئ الواجهة البحرية الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارفت أعمال تأهيل شاطئ الواجهة البحرية الجديدة بالموقع رقم 2 بكورنيش جدة على الانتهاء في جميع مكونات المشروع، التي تضم (رمالا ومنطقة سباحة مجانية ومواقع للاسترخاء ومنطقة الألعاب)، وذلك بعد دخول أمانة جدة في شراكة مع القطاع الخاص لتطوير هذه المرافق، وتوفير الخدمات التي من شأنها تحسين تجربة زوار الواجهة البحرية.

وبحسب معلومات لـ«مكة»، فإن الشركة المستثمرة تعكف على تطوير 3 شواطئ على الواجهة البحرية، تضم كلا منها 3 مناطق (منطقة سباحة مجانية ومنطقة للألعاب المائية ومنطقة للقوارب)، كما تضم الشواطئ الرملية كراسي للاسترخاء والتشميس مطلة على البحر، إضافة إلى وجود دورات مياه تحوي على خزائن للملابس ومراوش وحمامات، إضافة إلى برجين للمراقبة.

وأبانت أنه سيكون هناك تنظيم لأعداد الدخول خلاف ما كان عليه الوضع سابقا، حيث يحصل زائر الشواطئ على كرت ذكي يستطيع من خلاله الحصول على خدمات عدة، منها دخول الشاطئ ودورات المياه والجلوس على كراسي الاسترخاء والاستمتاع بالبحر، لافتة إلى أن الكرت صالح للاستخدام في جميع شواطئ الواجهة البحرية، ويستطيع حامله الدخول إلى جميع المواقع.

ويأتي المشروع تماشيا مع رؤية المملكة 2030 لتطوير المواقع السياحية، وفقا لأعلى المعايير العالمية، وتوفير فرص استثمارية تسهم في تنمية القطاع الخاص والجذب السياحي، وتعزيز تنمية قطاع السياحة والضيافة والترفيه، وتهيئة بيئة جاذبة ومتميزة تسهم في تطوير مدينة جدة، مما سيجعلها وجهة فريدة لمختلف فئات المجتمع من السكان والزائرين.

تضم شواطئ الواجهة البحرية الجديدة:

