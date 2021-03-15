47 % من أفراد المجتمع شعروا بالقلق على صحتهم خلال كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر استطلاع للرأي أن 47% من أفراد المجتمع كان لديهم شعور بالقلق والخوف على صحتهم وصحة أفراد أسرهم خلال جائحة فيروس كورونا، فيما اتفق غالبية أفراد المجتمع بنسبة 86% أن الإجراءات الحكومية تجاه الجائحة أعطتهم شعورا بالاطمئنان والارتياح، وهدأت من الشعور بالقلق. وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بالتعاون مع مركز استطلاع الرأي التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، فإن العينة التي بلغ حجمها (1354) مثلت فيها نسبة الرجال 54% بينما مثلت نسبة النساء 46%، وجاءت الفئة العمرية من 31 سنة إلى من 40 سنة بنسبة أعلى، حيث بلغت 37%، تليها الفئة العمرية من 41 إلى 50 سنة بنسبة 31.5%، ثم الفئة العمرية من 51 سنة إلى 60 بنسبة 13%، والفئة العمرية من 20 إلى 30 سنة بنسبة 12%، وأخيرا فئة من هم أكبر من 60 سنة بنسبة 5%، وأظهرت نتائج الاستطلاع أن غالبية أفراد المجتمع لديهم شعور بالقلق والخوف على صحتهم وصحة أفراد أسرهم خلال جائحة فيروس كورونا. نتائج الاستطلاع





47 % شعروا بالقلق والخوف على صحتهم وصحة أفراد أسرهم خلال كورونا



27 % لم يشعروا بالقلق



15.5 % لديهم قلق متوسط



10 % لديهم قلق بسيط



الحاجة إلى طلب الدعم النفسي



83 % لم يكونوا بحاجة



17 % لديهم حاجة بدرجات بسيطة ومتوسطة أو شديدة أثناء الجائحة

المعلومات المتعلقة بالآثار النفسية للجائحة



18 % يرون أنها غير متوفرة



11 % يرون أنها متوفرة بشكل جيد



13 % يرون أنها متوفرة بدرجة متوسطة



5 % يرون أنها متوفرة بدرجة بسيطة



المعلومات المتعلقة بالدعم النفسي أثناء الجائحة



60 % يرونها مفيدة وخففت من المشاعر السلبية



9 % غير مفيدة



15 % مفيدة بدرجة متوسطة



12 % مفيدة بدرجة جيدة



4 % مفيدة بدرجة بسيطة



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