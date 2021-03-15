شكرا لقرائتكم خبر بدء استقبال طلبات تصاريح إفطار صائم في المسجد الحرام وساحاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن بدء ‏لجنة السقاية والرفادة بالإمارة، في استقبال طلبات التصاريح لمشروع إفطار صائم.

وسيتم منح التصاريح لتقديم إفطار صائم داخل المسجد الحرام وساحاته؛ حيث يخضع لموافقة الجهات المختصة التي ستحدد الأعداد المتاحة وآلية التوزيع.

ودعت اللجنة إلى استقبال الطلبات عبر الرابط التالي: https://sr-mkh.org.sa.

من جهة ثانية ناقش المجلس التطويري لوكالة الترجمة والشؤون التقنية، خلال اجتماع برئاسة وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد الحميدي، الاستعدادات والخطط والبرامج الخاصة بموسم رمضان والحج 1442هـ، وذلك بحضور مديري الإدارات العامة التابعة للوكالة.

وجرى متابعة الخطط التشغيلية لموسم رمضان وخطبة عرفة مع الإدارات الخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعرض التطبيقات الالكترونية المطروحه خلال السنة، وتقييم مدى جودة مخرجاتها وتوافقها مع متطلبات التميز في خدمة ضيوف الرحمن.

كما نتج عن الاجتماع إنشاء فريق عمل منصة منارة الحرمين وفريق التنسيق الإعلامي وفريق التقارير والإحصائيات لمنظومة خدمات المسجد الحرام.

فن الاتصال مع المعتمرين

من جهة أخرى نفذت وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية ممثلة بأكاديمية خدمات الحجاج والمعتمرين بأكاديمية المسجد الحرام، دورة تدريبية عن بعد بعنوان (فن الاتصال مع المعتمرين في البيت الحرام)، لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكد مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام أحمد الوذيناني، أن الأكاديمية تواصل تقديم عدد من الدورات عن بعد، وذلك إنفاذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، لتطوير الكوادر البشرية بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام، والاستفادة من وسائل التقانة.

وأوضح أن الدورة تضمنت محاور عدة، كان من أهمها الاتصال وبناء العلاقات الإيجابية وتغيير المفاهيم لعلاقة أفضل، ودائرة التأثير ودائرة الهموم، ولمحة في أنواع وأقسام العلاقات، حيث قدم الدورة المدرب محمد بازي.

تقنيات عالمية

إلى ذلك تقوم وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأعمال جليلة، خدمة للمسجد الحرام وضيوف الرحمن، وتستخدم في أعمالها أحدث التقنيات العالمية، وذلك بدعم من قيادتنا الحكيمة والاهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

وذكر وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري، أن الوكالة تستخدم أجهزة وتقنيات حديثة من أجل المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص والمسجد الحرام بشكل عام، خلال مدة زمنية لم تتجاوز 20 دقيقة، عبر فريق وطني فني مختص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني وتستخدم فيها أحدث التقنيات للتنظيف.

وأضاف أن الوكالة جلبت مواد خصيصا للمسجد الحرام، ويتم تجهيز العمالة والمواد والأدوات اللازمة لأعمال التطهير، والتأكد من وجود المشرفين والمراقبين، والمعدات التي ستستخدم داخل المنطقة المحيطة بالكعبة المشرفة قبل التطهير، ثم يستخدم ماء الورد لتعطير الملتزم والحجر الأسود والركن اليماني ومقام سيدنا إبراهيم عليه السلام.

من مهام وكالة الشؤون الفنية والخدمية:

