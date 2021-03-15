بقرار من وزارة الشؤون الإسلامية.. غلق مؤقت لـ11 مسجدًا بـ7 مناطق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الاثنين، 11 مسجدًا، مؤقتًا، في 7 مناطق، وذلك بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبر موقع «تويتر»: «أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم 11 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 36 يوماً 286 مسجداً تم فتح 273 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله».

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تسجيل 345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، والتي تصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 142 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 80 حالة وسجلت مكة المكرمة 47 حالة والحدود الشمالية 14 حالة، والقصيم 13، والجوف 12 حالة.

وسجلت المدينة المنورة 9 حالات وعسير 8 وحائل 7، وجازان 5، وتبوك 4، وسجلت منطقتا نجران والباحة حالتين لكل منهما.

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