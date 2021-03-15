مركز بلاغات العنف الأسري: خدمة الاستشارات متاحة للمواطنين والمقيمين

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري إتاحة خدمة الاستشارات الأسرية للمواطنين والمقيمين، وذلك من قبل ذوات الخبرة والمعرفة الواسعة.

وقال الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري عبر موقع «تويتر»: «دعمًا لاستقرار الأسر وتوطيدًا للعلاقات الزوجية، يتيح مركز بلاغات العنف الأسري للمواطنين والمقيمين خدمة الاستشارات الأسرية، ذوات الخبرة والمعرفة الواسعة، في إطار من السرية والخصوصية التامة، صوتك مهم 1919».

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