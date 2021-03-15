كورونا السعودية.. زيادة في أعداد الإصابات النشطة والحرجة

حثت وزارة الصحة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مناطق المملكة كافة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم, مبينة أنها لا تزال ترصد زيادة في أعداد الحالات النشطة والحرجة.

وأعلنت الصحة تسجيل 345 حالة مؤكدة وتعافي 223 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3253 منها 567 حالة حرجة, ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 382752 حالة وعدد حالات التعافي 372926 حالة, وفيما يخص الوفيات تم تسجيل 6 حالات وفاة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات 6573 حالة, كما تم إجراء 45467 فحصاً مخبرياً جديداً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».

اقرأ أيضا:

وزارة الصحة: لقاح فيروس كورونا لا يجعل نتيجة المسحة إيجابية

وزارة الصحة: تطعيم أكثر من مليوني مستفيد بلقاح كورونا