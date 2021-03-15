خبير أرصاد: تغير أجواء الطقس «احتمال وارد» في أي لحظة

أكد المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، اليوم الاثنين، أن توقعات الطقس غير موثوق بها بنسبة 100%.

وقال «الصخري»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن عدم الثقة الكاملة في التوقعات؛ لأنها مجرد توقعات، وخلال أشهر مارس وأبريل ومايو تضعف دقة التوقعات بسبب التغيرات المفاجئة، متابعًا: «لذلك أرجو من يخرج للبر أو ينوي السفر أو يقيم مناسبة خارجية ونحو ذلك؛ بأن يضع بعين الاعتبار احتمالية تغير الأجواء بأية لحظة».

توقَّع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الثلاثاء، استمرار تدني مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب عوالق ترابية وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق: «الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم»، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم المناطق، وسماء غائمة جزئيًا واحتمال هطول أمطار خفيفة على شمال وشمال شرق المملكة.

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