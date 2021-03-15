ضبط سائق مركبة بجدة.. و«المرور»: حمولته زائدة وسرعته أدت لازدحام الطريق

ألقى رجال المرور القبض على سائق مركبة، حمّلها بحمولة زائدة وسار بمعدل أقل من السرعة المقررة مما سبب زحامًا بالطريق.

وتفاعل المرور السعودي مع بلاغ ورده عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، قال فيه أحد الشاكين: «إلى مرور محافظة جده صاحب هذه المركبة محمّل حمل زائد على المسار الأيسر من الطريق ويسير بأقل من السرعة المحددة مما سبب ازدحام السير على الطريق».

وقال «المرور»، إنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، متوجها بالشكر إلى صاحب البلاغ على حرصة واهتمامه.

اقرأ أيضًا:

اعترض السيارات أمام الإشارة الحمراء.. المرور يُلقي القبض على قائد مركبة مخالف بجدة