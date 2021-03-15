تنويه من منصة «أبشر» بخصوص تغيير العنوان الوطني

قالت منصة أبشر، إن بيانات واصل تظهر فقط أثناء طلب وثيقة يتم استلامها عبر خدمة البريد السعودي «واصل».

جاء ذلك ردًا على تساؤل تلقته المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» قال فيه أحد المستفيدين: إنه تم تحديث العنوان الوطني لتغيير مكان سكني حاليًّا، وتغييره في موقع البريد السعودي لكن لم يتغير في أبشر؛ وحتى عنواني القديم تمت إزالته من أبشر.. أتمنى المساعدة.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة.

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