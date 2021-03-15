وزارة الصحة: سجلوا الآن في لقاح كورونا من أجل «حياة صحية»

جددت وزارة الصحة التنبيه على الجميع بضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «بالأمس كُنا نخطوها مرحًا، واليوم نخطوها وعيًا من أجل حياة صحية سليمة.. ابدأ بالخطوة خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي».

وأعلنت الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 345 حالة مؤكدة وتعافي 223 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3253 منها 567 حالة حرجة, ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 382752 حالة وعدد حالات التعافي 372926 حالة, وفيما يخص الوفيات تم تسجيل 6 حالات وفاة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات 6573 حالة, كما تم إجراء 45467 فحصاً مخبرياً جديداً.

اقرأ أيضًا:

كورونا السعودية.. زيادة في أعداد الإصابات النشطة والحرجة