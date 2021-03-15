وزارة الدفاع: يمكن تحديد موعد للحصول على لقاح كورونا بمراكزنا

أعلنت وزارة الدفاع، إمكانية حجز موعد لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في أحد مراكز لقاحات كورونا التابعة للوزارة.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الدفاع عبر موقع «تويتر»: «استمرارًا للتوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وتسهيل الحصول على مواعيد لقاح كورونا يمكنكم الآن حجز موعد لأخذ اللقاح في أحد مراكز لقاحات كورونا التابعة لـ وزارة الدفاع عبر تطبيق صحتي (اضغط هنا)».

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