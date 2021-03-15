أمير مكة يستقبل قائد أمن المنشآت بالمنطقة

وهنأ الفيصل العميد القرني بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله. فيما قدم قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة، شكره للأمير خالد الفيصل على تهنئته وتوجيهاته الدائمة.
كما استقبل أمير مكة ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع الهلال الأحمر بالمنطقة الدكتور مصطفى بلجون بمناسبة تعيينه. ونوه الأمير خالد الفيصل بالمهام الإنسانية، التي يقوم بها منسوبو الهلال الأحمر في خدمة المجتمع.
من جهته، استقبل نائب أمير المنطقة رئيس مجلس أمناء جامعة دار الحكمة قيس جليدان يرافقه عددٌ من أعضاء مجلس الأمناء، ورئيس الجامعة الدكتورة عبير الدغيثر. واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال الاستقبال إلى شرحٍ عن مسيرة الجامعة في المجالات العلمية والثقافية، والخطوات الجاري تنفيذها لتطوير برامجها لتتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث عقدت الجامعة في هذا الصدد، تحالفات عالمية لإدراج تخصصات جديدة، تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتمنح الجامعة من خلال كليات إدارة الأعمال والقانون، والتصميم والعمارة، والعلوم الصحية والسلوكية والتعليم، والهندسة والحاسبات والمعلوماتية، درجتي البكالوريوس والماجستير في 26 برنامجا.
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