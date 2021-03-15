فتح القبول والتسجيل في برنامج مساعد طبيب أسنان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج «مساعد طبيب أسنان»، للجنسين، ويستمر حتى 30/ 03/ 2021، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المتخصصين بالمهارات الأساسية اللازمة لمساعد طبيب أسنان، ويمنح العديد من المميزات للمتقدمين، حيث يقدم مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج، إضافة إلى دعم ما لا يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين. وحُددت شروط القبول في البرنامج بأن يكون المتقدم/ المتقدمة من السعوديين أو ممن تنطبق عليهم شروط المواطنة، وألا يكون المتقدم على رأس العمل خلال الـ90 يوما الماضية، وأن يكون حاملا لدرجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3 من 5 أو ما يعادلها في تخصصات «أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية». ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي:

http://https://ha.edu.sa/ar/dental-assistant

يذكر أن الوزارة أطلقت في وقت سابق بالتعاون مع الهيئة عدة برامج منها «برنامج الترميز الطبي وفني رعاية مرضى»، وذلك امتدادا لسعيها في دعم وتحفيز السعوديين والسعوديات للدخول في مختلف التخصصات والبرامج المختلفة وفقا لرؤية المملكة 2030.