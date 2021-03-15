وجه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمانة المنطقة وكافة الجهات المختصة بالإفادة عاجلا عن فاجعة افتراس كلاب ضالة الطفلة «شهد» (ضاحية الواشلة)، والرفع بنتائج التحقيقات وما تم اتخاذه من إجراءات.
وأكد ضرورة تفاعل هذه الجهات وقيامها بدورها في معالجة هذه القضية، مشددا على أمانة المنطقة بسرعة معالجة ظاهرة الكلاب الضالة في أحياء الرياض كافة والأحياء الطرفية والمطلة على الأودية في المنطقة حتى لا تتكرر مثل هذه الفاجعة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض يطلب نتائج التحقيقات في فاجعة الطفلة شهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.