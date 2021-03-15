أمير الرياض يطلب نتائج التحقيقات في فاجعة الطفلة شهد

وجه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمانة المنطقة وكافة الجهات المختصة بالإفادة عاجلا عن فاجعة افتراس كلاب ضالة الطفلة «شهد» (ضاحية الواشلة)، والرفع بنتائج التحقيقات وما تم اتخاذه من إجراءات.

وأكد ضرورة تفاعل هذه الجهات وقيامها بدورها في معالجة هذه القضية، مشددا على أمانة المنطقة بسرعة معالجة ظاهرة الكلاب الضالة في أحياء الرياض كافة والأحياء الطرفية والمطلة على الأودية في المنطقة حتى لا تتكرر مثل هذه الفاجعة.