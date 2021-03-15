شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ قرار تغريم شركة ومواطنين 90.500 ريال لإضرارهم بالغطاء النباتي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بتنفيذ قرار يقضي بإيقاع عقوبة غرامة مالية بمبلغ إجمالي قدره 90.500 ريال (الحد الأعلى)، بحق شركة ومواطنيْن في المنطقة، وفقاً للمادة الـ15 من نظام المراعي والغابات، تسبببوا في الإضرار بالغطاء النباتي، بقطع 138 شجرة من القرض والعرعر، إذ قطعت الشركة 50 شجرة من العرعر و80 شجرة أخرى بمركزي بللحمر وبللسمر، وكانت الغرامة 50 ألف ريال، بينما قطع المواطن الأول 8 أشجار من القرض بمحافظة المجاردة، وكانت الغرامة 40 ألف ريال، فيما قام المواطن الثاني بالقيادة على الغطاء النباتي خارج المسارات المحددة، وكانت الغرامة 500 ريال.

وشدد أمير منطقة عسير على ضرورة المحافظة على كافة مواقع الغابات والمراعي التي تشكلت منها طبيعة عسير، وكانت ركيزة في بناء استراتيجية تطوير المنطقة، وكذلك الالتزام بالتعليمات والأنظمة المتعلقة بالمحافظة على البيئة، وتفعيل الجانب التوعوي لأفراد المجتمع.