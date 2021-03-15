شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية» تغلق 11 مسجداً في 7 مناطق بعد ثبوت 11 إصابة بـ«كورونا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 11 مسجد مؤقتاً في 7 مناطق، بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 36 يوماً 286 مسجداً، تم فتح 273 منها، بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير صادر اليوم (الإثنين) أوضحت فيه أن المساجد المغلقة هي مسجدان في منطقة الرياض تم رصد حالتين بها، و3 مساجد بمنطقة الجوف تم رصد 3 حالات بها، ومسجدان بمنطقة القصيم تم رصد حالتين بها، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة حائل، ومسجد بمنطقة عسير بمعدل إصابة في كل مسجد.

كما أفادت الوزارة إلى إعادة فتح 3 مساجد، اثنان منها بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها اليومي على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام باستشعار المسؤولية أمام الله بالعمل وفق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أهابت بالجميع في حال رصد أي تقصير أو تراخٍ في تطبيق الإجراءات بضرورة الإبلاغ عبر مركز الاتصال الموحد ١٩٣٣.