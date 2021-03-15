شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية تقدم خدماتها بمكتب وزارة البيئة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تقدم حقيبة الأحوال المدنية المتنقلة خدماتها بمقر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة، وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك»، التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة.

وتوفر الحقيبة المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل التالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

من جهته، عبر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي عن شكره وتقديره للأحوال المدنية على الجهود التي تبذلها، وعلى تقديمها خدمات متطورة وراقية لخدمة المواطنين.