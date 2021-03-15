شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة والمياه»: حظر صيد «الناجل» و«الطرادي» في البحر الأحمر لمدة شهرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الإثنين)، حظر صيد سمك «الناجل» و«الطرادي» على ساحل البحر الأحمر لمدة شهرين، بدءاً من الخميس 19 شعبان 1442هـ الموافق 1 أبريل 2021م على أن ينتهي الحظر في 19 شوال 1442هـ الموافق 31 مايو 2021م.

وأوضحت الوزارة بوجود 3 أهداف وراء قرار الحظر، وهي: «الحد من استنزاف تلك الأنواع بالصيد الجائر» و«الحفاظ على مخزونه الاستراتيجي المستدام»، إلى جانب «إعطاء فرصة وضع البيض خلال فترة التكاثر».

وشددت الوزارة على ضرورة اللالتزام بالتاريخ المحدد لحظر صيد تلك الأسماك، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد بالمملكة.