السعودية اليوم / بدء التسجيل في برنامج "أتقن" بعسير



أبها 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس

بدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير والمنشآت التدريبية التابعة لها في استقبال طلبات التدريب في برنامج التدريب المجتمعي (أتقن) في نسخته السادسة التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أمس عبر الموقع الإلكتروني على الرابط https://ctc.tvtc.gov.sa.

وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي أن الإدارة ستبدأ بعملية التدريب للبرامج عقب إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتسجيل، تحقيقًا لمسؤولية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الاجتماعية، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، واستثمار الإمكانيات المادية المتوفرة في الإدارة العامة ومنشآتها التدريبية بالمنطقة بما يعود على أفراد المجتمع بالنفع، وبما يسهم في تحقيق متطلبات سوق العمل المحلي مواكبةً لرؤية المملكة 2030.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني طرحت عدداً من البرامج التدريبية شملت تخصصات الأمن السيبراني، وإدارة الفعاليات والمناسبات، والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، والاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، حيث ستكون مدة كل دورة تدريبية أربعة أيام، بمعدل 16 ساعة تدريبية، وبرسوم رمزية للمجتمع.

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18:33ت م

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