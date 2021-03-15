السعودية اليوم / الرئيس التونسي يلتقي بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي



تونس 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس

التقى الرئيس التونسي قيس سعيٌد اليوم بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج .

وأعلن بلحاج -وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية- رصد البنك 300 مليون دولار لفائدة نحو مليون عائلة تونسيّة، وذلك ضمن برنامج اجتماعي سيكون تحت إشراف الرئيس التونسي.

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18:18ت م

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