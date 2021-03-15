السعودية اليوم / بدء التسجيل في برنامج "أُتقن" بجازان



جيران 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان فتح باب التسجيل في برنامج التدريب المجتمعي "أُتقن" بمرحلته السادسة.

واشترطت الإدارة الإلمام التام باستخدام المنصة الإلكترونية Teams، حيث سيكون التدريب في الفترة المسائية من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع من أسابيع التدريب التي تستمر ثلاثة أسابيع، بإجمالي 16 ساعة تدريبية.

وأوضحت أن "أتقن" يعدّ من مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المجتمعية التي تقدم لأفراد المجتمع من خلال تنفيذ برامج تدريبية قصيرة للإسهام في تنمية الوعي والمهارات التقنية والمهنية لأفراد المجتمع من خلال ستة برامج تدريبية تتمثل في: (الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وإدارة الفعاليات والمناسبات، وضريبة القيمة المضافة، والاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، و أنه يحق للمتدرب و المتدربة الالتحاق بأكثر من برنامج خلال أسابيع التدريب، علما أن رسوم البرنامج التدريبي الواحد (١٠٠) ﷼.

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18:03ت م

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