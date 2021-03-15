السعودية اليوم / البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يبدأ المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بالمهرة



المهرة 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس

بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة شرقي اليمن على مساحة مليون متر مربع.

وأوضح ممثل البرنامج بمحافظة المهرة محمد آل هادي أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل إنشاء مستشفى متكامل بسعة 110 أسرّة بجميع تجهيزاته الطبيّة، يتضمن غرفا للعمليات الكبرى وغرفا لعمليات القلب والعناية المركزة، وغرف تنويم وولادة، ومهبط طائرات مروحية للإخلاء الطبي، وغرف حضانة، وقسم أشعة مجهز بالكامل، ومختلف العيادات المتخصصة كالباطنية والأسنان والنساء والأطفال، سعيًا إلى تغطية احتياج محافظة المهرة من مشاريع قطاع الصحة، واحتياج ما جاورها من محافظات.

وأكد محافظ المهرة محمد علي ياسر خلال زيارته موقع المشروع أن البرنامج السعودي بدأ العمل على تهيئة أرض مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية، الذي يعد من أكبر المشروعات التعليمية في اليمن وتحتضنه محافظة المهرة، بتكلفة تبلغ 213 مليون ريال، حيث تشمل المرحلة الأولى بناء المستشفى التعليمي.

وقال: "سعداء بأن نشاهد الأعمال الإنشائية لهذه المدينة قد بدأت لبناء كليات علمية وطبية، ستكون رافداً للوطن من خلال تخريج الكفاءات الوطنية من شباب وشابات المحافظة وبناء قدراتهم وتأهيلهم إلى سوق العمل".

وتحتوي مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية على كليات طب وهندسة وزراعة، ومشاريع إسكان متنوعة، ومبانٍ إدارية ومسجد، وتعدّ المدينة إحدى مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي تقدّر بـ 198 مشروعا ومبادرة في مختلف المحافظات اليمنية.

ويأتي المشروع امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية

يذكر أن مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية يأتي ضمن أكثر من 53 مشروعا ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة المهرة في 7 قطاعات رئيسة وهي: (الصحة، والطاقة، والنقل، والمياه، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية).

// انتهى //

17:49ت م

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المهرة 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسبدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة شرقي اليمن على مساحة مليون متر مربع.وأوضح ممثل البرنامج بمحافظة المهرة محمد آل هادي أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل إنشاء مستشفى متكامل بسعة 110 أسرّة بجميع تجهيزاته الطبيّة، يتضمن غرفا للعمليات الكبرى وغرفا لعمليات القلب والعناية المركزة، وغرف تنويم وولادة، ومهبط طائرات مروحية للإخلاء الطبي، وغرف حضانة، وقسم أشعة مجهز بالكامل، ومختلف العيادات المتخصصة كالباطنية والأسنان والنساء والأطفال، سعيًا إلى تغطية احتياج محافظة المهرة من مشاريع قطاع الصحة، واحتياج ما جاورها من محافظات.وأكد محافظ المهرة محمد علي ياسر خلال زيارته موقع المشروع أن البرنامج السعودي بدأ العمل على تهيئة أرض مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية، الذي يعد من أكبر المشروعات التعليمية في اليمن وتحتضنه محافظة المهرة، بتكلفة تبلغ 213 مليون ريال، حيث تشمل المرحلة الأولى بناء المستشفى التعليمي.وقال: "سعداء بأن نشاهد الأعمال الإنشائية لهذه المدينة قد بدأت لبناء كليات علمية وطبية، ستكون رافداً للوطن من خلال تخريج الكفاءات الوطنية من شباب وشابات المحافظة وبناء قدراتهم وتأهيلهم إلى سوق العمل".وتحتوي مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية على كليات طب وهندسة وزراعة، ومشاريع إسكان متنوعة، ومبانٍ إدارية ومسجد، وتعدّ المدينة إحدى مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي تقدّر بـ 198 مشروعا ومبادرة في مختلف المحافظات اليمنية.ويأتي المشروع امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمنيين في مختلف القطاعات في اليمن، بما يرفع من كفاءة الأداء وجودة الخدمة المقدمة في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليمني بشكل مباشر.يذكر أن مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية يأتي ضمن أكثر من 53 مشروعا ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة المهرة في 7 قطاعات رئيسة وهي: (الصحة، والطاقة، والنقل، والمياه، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية).// انتهى //17:49ت م0171

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