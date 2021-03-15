

الرياض 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس

وقعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة الرياض اليوم مذكرة مع جمعية العناية بالمساجد وخدماته (مآذن).

وتنص المذكرة في مرحلتها الأولى من الاتفاقية على تعقيم ثلاثة آلاف مسجد وجامع في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة خلال العام 2021م من خلال مبادرة ( تعقيم المساجد ) وفق أعلى المعايير ، وذلك بالتنسيق مع فرق فرع الوزارة الميدانية.

الجدير بالذكر أن جمعية العناية بالمساجد وخدماته (مآذن) من الجمعيات المتخصصة في العناية بالمساجد وترميمها وتأمين احتياجاتها من النظافة والتأثيث وصيانتها .

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17:21ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم /"الشؤون الإسلامية" بالرياض وجمعية مآذن توقعان مذكرة تفاهم لتعقيم 3000 مسجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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