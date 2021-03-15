السعودية اليوم / انطلاق مبادرة "ألهم.. شارك وطن" لتعزيز الفاقد التعليمي بالأحساء



الأحساء 2 شعبان 1442هـ الموافق 15 مارس 2021م واس

انطلقت أمس مبادرة "ألهم.. شارك وطن" التي تنظّمها غرفة الأحساء بالشراكة مع إدارة تعليم الأحساء؛ لتعزيز جهود ومبادرات مأسسة العمل التطوعي المتخصص، وذلك بانضمام 15 ألف طالب وطالبة ضمن برنامج المسار التعليمي التطوعي لمختلف المراحل التعليمية، للاستفادة من 1400 ساعة عمل تطوعية، و300 حصة دراسية تطوعية افتراضية لتعزيز الفاقد التعليمي ومساعدة وتقوية الطلاب والطالبات دراسيًا بالأحساء.

وأوضح مدير تعليم الأحساء حمد العيسى، أن الحصص الدراسية التي سيستمر تقديمها لغاية 19 شعبان الجاري ستكون من خلال تقنية "زووم"، مشيرًا إلى أنه تم اختيار 60 معلمًا ومعلمة لتقديمها في تخصصات الكيمياء والفيزياء واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.

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17:12ت م

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