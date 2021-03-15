السعودية اليوم / فلسطين تسجل 2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 25 وفاة و2298 إصابة جديدة بكورونا و1356 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس

// انتهى //

17:02ت م

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رام الله 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 25 وفاة و2298 إصابة جديدة بكورونا و1356 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 181 مصابا بكورونا في العناية المركزة، بينهم 53 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //17:02ت م0142

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