السعودية اليوم / "حقوقك تحميك" .. حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك 2021م



الرياض 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس

تُشارك جمعية حماية المستهلك في اليوم العالمي لحقوق المستهلك 2021م الذي يصادف تاريخ 15 مارس من كل عام، وذلك لزيادة وعي المستهلك بحقوقه والدفاع عنه، حيث تهدف الحملة إلى توضيح هذه الحقوق من خلال الدليل الشامل لحقوق المستهلك الذي تم تحديثه مؤخراً، كما يُعد الدليل مرجعاً شاملاً لأهم حقوق وواجبات المستهلك لدى 13 جهة حكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات، وذلك إدراكاً من الجمعية بأهمية رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم التي كفلتها لهم الأنظمة.

وأوضح مدير إدارة الاتصال بالجمعية محمد الأحمري أن الدليل الشامل لحقوق المستهلك قد جمع قرابة 1000 حق عبر 13 فصلاً ليُسهم ذلك في توعية وتعريف وتثقيف المستهلك بحقوقه وواجباته بما يحفظ حقوق كل الأطراف , كما يمكّن عموم المستهلكين من معرفة حقوقهم وواجباتهم في مختلف القطاعات، ويشمل معلومات حول حقوق المستهلك لدى قطاعات النقل والصحة والتجارة والسياحة والشؤون البلدية، وكذلك حقوقه في المعاملات التجارية والاتصالات والبنوك والحج والموارد البشرية والزكاة والدخل.

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16:58ت م

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