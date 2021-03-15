السعودية اليوم / محافظ صامطة يرأس لجنة السلامة المرورية بالمحافظة



صامطة 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس

عقدت لجنة السلامة المرورية الفرعية بمحافظة صامطة اليوم اجتماعاً برئاسة المحافظ أحمد زعلة وحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية.

وجرى خلال الاجتماع دراسة وضع المواقع التي تحتاج معالجات هندسية ومرورية إضافة إلى مناقشة وضع الطرق التي تحتاج لإنارة ودهانات أرضية وإعادة تجديد الطبقة الاسفلتية ومواقع تصريف مياه الأمطار .

// انتهى //

16:58ت م

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