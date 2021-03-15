اجتماعي/ محافظ سراة عبيدة يدشن مبادرة "المتطوع التقني "



ظهران الجنوب 02شعبان 1442 هـ الموافق 15مارس 2021 م واس

دشن محافظ سراة عبيدة مسفر آل محضي اليوم مبادرة "المتطوع التقني" لصيانة أجهزة الحاسب والجوالات بالكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بسراة عبيدة في نسختها الثانية.

وأوضح عميد الكلية المهندس فيصل القحطاني أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات الصيانة لأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الجوال، عبر فرق متخصصة تضم عدداً من طلاب وطالبات الكلية المؤهلين للأعمال المهنية بجودة عالية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية .

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16:57ت م

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