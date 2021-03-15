السعودية اليوم / تعليم حائل يختتم فعاليات مشروع التطوير المهني بمرحلته الثالثة ‏



حائل 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس ‏

اختتمت إدارة تعليم منطقة حائل ‏بالتعاون مع المعهد الوطني ‏للتطوير المهني التعليمي عن بعد اليوم , فعاليات مشروع التطوير المهني ‏القائم على المدرسة " بحث الدرس" في مرحلته الثالثة واستمر يومين. ‏

وأوضح مدير تعليم حائل الدكتور منذر البليهد ‏أن المشروع يهدف إلى تطوير الممارسات المهنية داخل المدرسة وتحسين ‏أساليب ‏التدريس ورفع ‏مستوى التعلم والفهم لدى الطالب ‏، مؤكداً أهمية ‏هذه المرحلة من المعارف للمعلمين والمعلمات تمثلت بالمفاهيم والحقائق ‏والمبادئ والنظريات والقوانين وكذلك اكتساب الكثير من المهارات التي ‏ينعكس بشكل إيجابي على أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات.‏

وتم خلال الفعاليات استعراض أهم ‏منجزات مشروع التطوير المهني من ‏خلال ممارسات المعلمين على تعلم الطلاب في عدد من المواد ‏الدراسية ‏ونموذج لطرق تحقيق التطوير المهني " فاعل " كما تم ‏استعراض‏ الإحصائيات الخاصة بالمشروع ‏بمراحله الثلاثة ‏حيث شاركت ‏‏47 إدارة تعليمية بواقع 60 يوم تدريبي لتنفيذ 34 برنامج لـ 9835 فئة ‏مستهدفة. ‏

‏ // انتهـى // ‏

16:57ت م

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